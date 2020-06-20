Александр Мостовой – о возобновлении сезона: Выигрывают команды, у которых больше классных игроков

- Состояние у всех разное, но в этой ситуации оказались все - она одинакова для всех, но один занимался эти два месяца, другой ничего не делал. Команды узнали про рестарт чемпионата, и за две недели им нужно было набирать кондиции, а сыгранность, а тактика? Выигрывают те команды, у которых больше классных футболистов, - приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, что сезон РПЛ возобновился в минувшую пятницу и стал самым результативным в текущем сезоне. По итогам пяти матчей соперники забили уже 29 голов, что на один больше, чем предыдущее достижение, установленное в десятом туре.