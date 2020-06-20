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20 июня 21:48
автор: Липкин Антон

«Спартак» потерял шансы на чемпионство

Преимущество «Зенита» над красно-белыми осталось прежним – 22 очка за семь туров до окончания чемпионата.

«Спартак» официально потерял теоретические шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

По итогам матчей 23-го тура отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» осталось прежним – 22 очка, что невозможно отыграть за семь оставшихся туров.

Напомним, в субботу «Спартак» победил в гостях «Арсенал» (3:2), а «Зенит» разгромил в Москве ЦСКА (4:0). Теперь красно-белые занимают шестое место и отстают от идущих пятыми армейцев на пять очков.

Отрыв «Зенита» от главных преследователей – «Локомотива» и «Краснодара», которые свои матчи проведут в воскресенье, – составляет 12 очков.

Добавим, что «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Спартак» в последний раз выигрывал чемпионат в 2017 году.

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