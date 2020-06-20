Далер Кузяев: Понимаем, что впереди еще семь игр и про Кубок не забываем

- В первую очередь - держать центр и следить за Марио Фернандесом, его подключениями. Было непросто, пара опасных атак у них прошла. Так что, считаю, с задачей в целом вся команда справилась.

- В раздевалке уже были чемпионские настроения?

- Нет. Мы понимаем, что впереди еще 7 игр. И про Кубок не забываем. Так что работаем, не расслабляемся, - передает слова хавбека пресс-служба «Зенита».

Напомним, что этот матч стал первым для обеих команд после возобновления сезона, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

После этой игры «Зенит» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».