ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 июня 22:33
автор: Ефимов Андрей

Далер Кузяев: Понимаем, что впереди еще семь игр и про Кубок не забываем

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о задачах, которые ставил тренерский штаб команды на выездной матч против ЦСКА (4:0).

- В первую очередь - держать центр и следить за Марио Фернандесом, его подключениями. Было непросто, пара опасных атак у них прошла. Так что, считаю, с задачей в целом вся команда справилась.

- В раздевалке уже были чемпионские настроения?
- Нет. Мы понимаем, что впереди еще 7 игр. И про Кубок не забываем. Так что работаем, не расслабляемся, - передает слова хавбека пресс-служба «Зенита».

Напомним, что этот матч стал первым для обеих команд после возобновления сезона, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

После этой игры «Зенит» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Из-за мощнейшего ливня с грозой машины Москвы «поплыли» по улицам«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок ИталииГлавный матч 23-го тура РПЛ судит Сергей ИвановИзвестная спортсменка предпочла выступать без трусов"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"УЕФА и ФИФА отреагировали на ситуацию с матчем "Сочи" — "Ростов"
Далер Кузяев: Понимаем, что впереди еще семь игр и про Кубок не забываем
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о задачах, которые ставил тренерский штаб команды на выездной матч против ЦСКА (4:0).
20.06.2020 22:33
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА почувствовал себя плохо и не смог прийти на послематчевую конференцию.
20.06.2020 22:20
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Шахтер» стал чемпионом Украины
«Горняки» выиграли чемпионат в 13-й раз в истории.
20.06.2020 22:15
Футбол
автор: Липкин Антон
«Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Футболисты находятся на тренировочной базе клуба в Москве.
20.06.2020 21:59
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Спартак» потерял шансы на чемпионство
Преимущество «Зенита» над красно-белыми осталось прежним – 22 очка за семь туров до окончания чемпионата.
20.06.2020 21:48
Футбол
автор: Липкин Антон
Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил, что у полузащитника «Динамо» выявлен коронавирус.
20.06.2020 21:48
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Уфа»: Кто-то хочет, чтобы мы сыграли мальчиками, но этого не будет
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном заражении коронавирусом одного из игроков команды.
20.06.2020 21:40
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Вулверхэмптон» на выезде одержал победу над «Вест Хэмом»
Футболисты «Вулверхэмптона» обыграли «Вест Хэм» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
20.06.2020 21:40
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Александр Мостовой – о возобновлении сезона: Выигрывают команды, у которых больше классных игроков
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил состояние команд в первых матчах возобновленного сезона РПЛ.
20.06.2020 21:28
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Президент «Тамбова»: Если есть заболевший, «Уфа» будет вынуждена уйти на карантин
Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал информацию о возможном заражении коронавирусом футболиста «Уфы».
20.06.2020 21:22
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика