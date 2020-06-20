Валерий Газзаев: Сегодня мы видели абсолютное превосходство «Зенита» над ЦСКА

- Думаю, что «Зенит» надо поздравить, он все ближе и ближе к чемпионству, и сегодня мы видели абсолютное превосходство «Зенита» над ЦСКА, команда играла абсолютно уверенно. ЦСКА что-то пытался сделать, но, к сожалению, ничего хорошего мы не увидели, - цитирует Газзаева ТАСС.

Отметим, что эта встреча стала для обеих команд первой в возобновленном сезоне, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

После этой игры «Зенит» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 36 очками располагается на пятой строчке. В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов», а ЦСКА в гостях встретится с «Динамо».