«Краснодар» не против переноса матча с «Динамо»

«Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча на 19 июля, сообщает «Чемпионат».

Как отмечает издание, в краснодарском клубе не возражают против переноса игры.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил, что у полузащитника «Динамо» выявлен коронавирус. Также он отметил , что коронавирусная инфекция обнаружена у нападающего московской команды Клинтона Нжи.

Напомним, в пятницу «Ростов», в котором было выявлено шесть заболевших коронавирусом, был представлен в матче с «Сочи» (1:10) командой академии.