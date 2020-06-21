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21 июня 08:36
автор: Шарафудинов Виктор

«Бетис» уволил главного тренера после поражения от «Атлетика»

Севильская команда занимает 14-е место в испанской примере.

Официальный сайт «Бетиса» объявил об отставке Хоана Франсеска Феррера по прозвищу Руби с должности главного тренера команды.

50-летний специалист покидает клуб вместе со своими помощниками. Бывший тренер «Эспаньола» Руби работал с «Бетисом» с 6 июня прошлого года. В севильской команде он стал преемником уволенного после завершения сезона-2018/19 Кике Сетьена, который в данный момент возглавляет «Барселону».

В оставшихся матчах сезона футболистами «Бетиса» будет руководить 54-летний Алексис Трухильо, ранее возглавлявший селекционный отдел. Трухильо уже доводилось исполнять роль временного тренера. В мае 2017 года севильцы заканчивали чемпионат под его руководством после увольнения Виктора Санчеса и дважды сыграли вничью.

«Бетис» занимает 14-е место после 30 туров, набрав 34 очка. Под руководством Руби команда одержала в чемпионате 8 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Вчера зелено-белые со счетом 0:1 уступили в Бильбао «Атлетику». Следующий матч они проведут 25 июня на своем поле против «Эспаньола».

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