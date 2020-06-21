Кавани и Менье не помогут «ПСЖ» в Лиге чемпионов

RMC Sport сообщает, что уругвайский нападающий Эдинсон Кавани и бельгийский защитник Тома Менье отказались продлевать свои контракты с «Пари Сен-Жермен» до фактического завершения сезона, а потому не помогут команде в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

33-летний Кавани и 28-летний Менье 1 июля станут свободными агентами и смогут оформить переходы в другие команды.

Кавани играл за «ПСЖ» с июля 2013 года после перехода из «Наполи» за 64,5 млн евро. Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

Менье переехал в Париж из «Брюгге» в 2016 году за 6 млн евро. За четыре года бельгиец сыграл 198 матчей и забил 20 мячей.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, но «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Главный клубный турнир Европы будет доигран в Лиссабоне с 12 по 23 августа.