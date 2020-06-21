ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июня 11:24
автор: Шарафудинов Виктор

Вячеслав Караваев: Ранний гол Ивановича помог «Зениту» в дальнейшем

Петербургский клуб разгромил в Москве ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал выездную победу своей команды над московским ЦСКА в субботнем матче чемпионата РПЛ.

«Наигрывали немножко другое, но получилась хорошая подача, Иванович был там, где надо, и забил. Этот ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили еще, начали играть спокойно, контролировали игру. Мы неплохо двигались, хорошо были готовы физически. Тренировались так же, как и до это этой паузы. Персональные задачи для меня от тренера – контролировать мяч, играть агрессивно в атаку», – рассказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».

Уже на второй минуте матча в Москве Караваев стал автором голевой передачи, исполнив навес на Бранислава Ивановича после розыгрыша углового. Всего в активе 25-летнего российского защитника в нынешнем сезоне 1 гол и 5 результативных передач в 14 матчах РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав на 12 очков больше, чем ближайшие преследователи «Локомотив» и «Краснодар», которые свои матчи должны провести сегодня.

26 июня «Зенит» примет в Санкт-Петербурге худшую на данный момент команду нынешнего сезона «Крылья Советов».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Чемпион UFC в полулегком весе Волкановски готов сразиться с НурмагомедовымTwitter анонсировала запуск голосовых твитов длительностью до 140 секундГлавный матч 23-го тура РПЛ судит Сергей Иванов"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"Известная спортсменка предпочла выступать без трусовРумынка, о которой мечтает весь мир
В «Ростов» может перейти 18-летний македонский нападающий Тошевски
Юный футболист выступает на родине за клуб «Работнички».
21.06.2020 11:56
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Бывший вратарь ЦСКА считает, что сезон РПЛ нужно аннулировать
Чемпионат России был возобновлен 19 июня после 3-месячной паузы из-за пандемии.
21.06.2020 11:46
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Геннадий Нижегородов: Со стороны руководства «Локомотива» неправильно было увольнять тренера сейчас
Сегодня железнодорожники проведут первый матч под руководством серба Марко Николича.
21.06.2020 11:37
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Вячеслав Караваев: Ранний гол Ивановича помог «Зениту» в дальнейшем
Петербургский клуб разгромил в Москве ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России.
21.06.2020 11:24
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Точная информация о статусе матча «Краснодар» – «Динамо» появится около 13:00
В московской команде у нескольких футболистов нашли коронавирус.
21.06.2020 11:08
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Кавани и Менье не помогут «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Оба футболиста отказались продлевать контракт с парижским клубом.
21.06.2020 10:33
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Фрэнк Лэмпард: Канте очень нужен «Челси»
Сегодня лондонский клуб сыграет в Бирмингеме с «Астон Виллой».
21.06.2020 09:32
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Арнор Сигурдссон: Хочу извиниться перед болельщиками. Мы играли из рук вон плохо
ЦСКА потерпел разгромное поражение в домашнем матче против «Зенита».
21.06.2020 09:13
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Бетис» уволил главного тренера после поражения от «Атлетика»
Севильская команда занимает 14-е место в испанской примере.
21.06.2020 08:36
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и обошел «Севилью» в борьбе за третье место
Команда Диего Симеоне впервые с начала января одержала две победы подряд.
21.06.2020 08:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика