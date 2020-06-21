Вячеслав Караваев: Ранний гол Ивановича помог «Зениту» в дальнейшем

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал выездную победу своей команды над московским ЦСКА в субботнем матче чемпионата РПЛ.

«Наигрывали немножко другое, но получилась хорошая подача, Иванович был там, где надо, и забил. Этот ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили еще, начали играть спокойно, контролировали игру. Мы неплохо двигались, хорошо были готовы физически. Тренировались так же, как и до это этой паузы. Персональные задачи для меня от тренера – контролировать мяч, играть агрессивно в атаку», – рассказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».

Вячеслав Караваев: «Сегодня требовалось агрессивно играть в атаку»



Интервью защитника после матча #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/6zfrw0Fn92 — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020

Уже на второй минуте матча в Москве Караваев стал автором голевой передачи, исполнив навес на Бранислава Ивановича после розыгрыша углового. Всего в активе 25-летнего российского защитника в нынешнем сезоне 1 гол и 5 результативных передач в 14 матчах РПЛ.