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21 июня 11:46
автор: Шарафудинов Виктор

Бывший вратарь ЦСКА считает, что сезон РПЛ нужно аннулировать

Чемпионат России был возобновлен 19 июня после 3-месячной паузы из-за пандемии.

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз аннулировать сезон-2019/20.

«В жизни нашей есть что-то особенное. Семья, наши дети, наше здоровье. Когда вы мне скажете, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу – вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли. РФС, пришло время аннулировать сезон!», – написал Чепчугов на своей странице в инстаграме.

В пятницу 19 июня «Ростову» пришлось сыграть молодежным составом в выездном матче против «Сочи», что привело к поражению 1:10. В команде Валерия Карпина коронавирус был найден у шести футболистов.

В данный момент под вопросом находится проведение сегодняшнего матча «Краснодар» – «Динамо». По неофициальной информации, коронавирус в московском клубе нашли у четырех игроков: Шарля Каборе, Клинтона Нжи, Себастьяна Шиманьски и Николая Комличенко.

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