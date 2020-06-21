Внук Яшина будет тренировать вратарей в омском «Иртыше»

Официальный сайт ФК «Иртыш» сообщил о том, что омский клуб заключил однолетнее соглашение с Василием Фроловым, внуком легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

С 1 июля Фролов займет должность тренера вратарей омской команды.

«У нас возникла определенная сложность с тем, что у Станислава Антипова нет соответствующей лицензии, чтобы работать в ФНЛ тренером вратарей, – рассказал президент клуба Сергей Новиков. – У Василия Сергеевича Фролова имеется опыт подобной работы. Человек хочет выйти на новый уровень, работать в первом дивизионе. Очень надеюсь, что у нас получится плодотворное сотрудничество».

В минувшем первенстве ПФЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса «Иртыш» занял первое место в группе «Восток». Омский клуб уже получил лицензию РФС для выступления в ФНЛ в следующем сезоне.