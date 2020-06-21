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21 июня 14:17
автор: Шарафудинов Виктор

Вячеслав Колосков: Никаких переносов быть не должно. У нас есть прецедент «Сочи» – «Ростов»

Почетный президент РФС считает, что матч «Краснодар» – «Динамо» необходимо провести по расписанию.

Бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с проведением матча «Краснодар» – «Динамо».

Игра 23-го тура должна состояться сегодня и начаться в 20:00, однако уже появилась информация о том, что встречу перенесут на 19 июля.

«Моя точка зрения, конечно, может не совпадать с официальной, но она предельно четкая, – заявил Колосков в интервью «РИА Новости». – Я считаю, что никаких переносов быть не должно. У нас есть прецедент: «Сочи» – «Ростов», и нужно поступать так, как поступили в том случае. Ситуация абсолютно идентичная.

Что касается согласия клубов… Согласие клуба не должно ничего значить, решение должна принимать лига. Раз в случае с «Ростовом» играли, то и тут надо выдерживать ту же логику.

Если есть заболевшие, то присылай молодежную команду, вторую команду, третью… В общем, делай, что хочешь, но играй. А если не приезжаешь, тогда тебе засчитают техническое поражение. Других альтернатив быть не может. Руководство лиги должно действовать четко и последовательно, иначе начнется вакханалия: у каких-то клубов хорошие отношения, у кого-то – плохие, кому-то уже ничего не нужно в середине таблицы, а кто-то бьется за выживание или еврокубки. И так далее. Принимая во внимание мнение клубов, мы просто-напросто зайдем в тупик».

По неофициальной информации, коронавирус в «Динамо» нашли у четверых футболистов: Шарля Каборе, Клинтона Нжи, Себастьяна Шиманьски и Николая Комличенко.

Вчера стало известно, что команда Кирилла Новикова не вылетела в Краснодар.

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