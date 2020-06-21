Вячеслав Колосков: Никаких переносов быть не должно. У нас есть прецедент «Сочи» – «Ростов»

Бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с проведением матча «Краснодар» – «Динамо».

Игра 23-го тура должна состояться сегодня и начаться в 20:00, однако уже появилась информация о том, что встречу перенесут на 19 июля.

«Моя точка зрения, конечно, может не совпадать с официальной, но она предельно четкая, – заявил Колосков в интервью «РИА Новости». – Я считаю, что никаких переносов быть не должно. У нас есть прецедент: «Сочи» – «Ростов», и нужно поступать так, как поступили в том случае. Ситуация абсолютно идентичная.

Что касается согласия клубов… Согласие клуба не должно ничего значить, решение должна принимать лига. Раз в случае с «Ростовом» играли, то и тут надо выдерживать ту же логику.

Если есть заболевшие, то присылай молодежную команду, вторую команду, третью… В общем, делай, что хочешь, но играй. А если не приезжаешь, тогда тебе засчитают техническое поражение. Других альтернатив быть не может. Руководство лиги должно действовать четко и последовательно, иначе начнется вакханалия: у каких-то клубов хорошие отношения, у кого-то – плохие, кому-то уже ничего не нужно в середине таблицы, а кто-то бьется за выживание или еврокубки. И так далее. Принимая во внимание мнение клубов, мы просто-напросто зайдем в тупик».