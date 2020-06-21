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21 июня 14:23
автор: Шарафудинов Виктор

РФС подтвердил перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля

В московском клубе у нескольких игроков нашли коронавирус.

Российский футбольный союз подтвердил перенос матча 23-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Динамо». На сайте РФС были опубликованы итоги заседания бюро исполкома органзиации.

Игра должна была состояться сегодня и начаться в 20:00 по московскому времени, но из-за того, что у нескольких игроков бело-голубых нашли коронавирус, встреча будет проведена в резервный день 19 июля.

Решение принято на основании обращения РПЛ.

В дальнейшем дата 19 июля может стать резервной для переноса в подобных ситуациях. Вот, что сказано в сообщении:

«Для соблюдения принципа равенства участников соревнования, на основании обращения проводящей организации (РПЛ), РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона 2019/20 и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча.

Для создания равных условий участникам соревнований, в случае, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Кубка России и его проведением после окончания российской премьер-лиги, но до 3 августа 2020 года».

Вчера стало известно, что команда Кирилла Новикова не вылетела в Краснодар. Коронавирус в «Динамо» нашли у четверых футболистов: Шарля Каборе, Клинтона Нжи и Себастьяна Шиманьски.

Ранее в подобной ситуации не был перенесен матч «Сочи» – «Ростов». 19 июня ростовчанам пришлось сыграть молодежным составом, и они уступили со счетом 1:10.

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