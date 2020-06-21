РФС подтвердил перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля

Российский футбольный союз подтвердил перенос матча 23-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Динамо». На сайте РФС были опубликованы итоги заседания бюро исполкома органзиации.

Игра должна была состояться сегодня и начаться в 20:00 по московскому времени, но из-за того, что у нескольких игроков бело-голубых нашли коронавирус, встреча будет проведена в резервный день 19 июля.

Решение принято на основании обращения РПЛ.

В дальнейшем дата 19 июля может стать резервной для переноса в подобных ситуациях. Вот, что сказано в сообщении:

«Для соблюдения принципа равенства участников соревнования, на основании обращения проводящей организации (РПЛ), РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона 2019/20 и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча.