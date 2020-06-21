ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июня 15:28
автор: Шарафудинов Виктор

Полиция задержала трех болельщиков «Спартака» за хулиганство

Фанаты перекрыли проезжую часть и жгли файеры, провожая команду на матч против «Арсенала».

Полиция задержала трех болельщиков московского «Спартака» за перекрытие проезжей части около стадиона «Открытие-Арена».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

«Полиция задержала троих болельщиков: Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение».

По данным московской полиции, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона, около 20 фанатов «Спартака» перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Спартак», обыграв вчера в гостях тульский «Арсенал» со счетом 3:2, поднялся на шестое место. Красно-белые набрали 31 очков и обошли «Динамо», чей сегодняшний матч против «Краснодара» был перенесен.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mitsubishi GTO «4000GT»Судьба матча «Сочи» и «Ростова» пока не решена«Бавария» стала восьмой раз подряд чемпионом Германии по футболу"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"Известная спортсменка предпочла выступать без трусовРумынка, о которой мечтает весь мир
Полиция задержала трех болельщиков «Спартака» за хулиганство
Фанаты перекрыли проезжую часть и жгли файеры, провожая команду на матч против «Арсенала».
21.06.2020 15:28
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
ФК «Краснодар» прокомментировал перенос матча с «Динамо»
Игра должна была состояться сегодня.
21.06.2020 14:53
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани
Главный тренер «Ростова» прокомментировал решение о переносе матча «Краснодар» – «Динамо».
21.06.2020 14:46
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
В «Динамо» подтвердили COVID-19 у трех футболистов. 27 июня команда собирается сыграть с ЦСКА
Команда Кирилла Новикова не полетела в Краснодар, и матч 23-го тура перенесли на 19 июля.
21.06.2020 14:39
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Уфа» – «Тамбов». Составы команд
Команды занимают 10-е и 13-е место в турнирной таблице.
21.06.2020 14:30
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
РФС подтвердил перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля
В московском клубе у нескольких игроков нашли коронавирус.
21.06.2020 14:23
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Вячеслав Колосков: Никаких переносов быть не должно. У нас есть прецедент «Сочи» – «Ростов»
Почетный президент РФС считает, что матч «Краснодар» – «Динамо» необходимо провести по расписанию.
21.06.2020 14:17
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Погиб 17-летний футболист «Лас-Пальмаса»
Юноша утонул, купаясь в канале.
21.06.2020 14:10
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Источник: Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля
Несколько игроков московской команды заразились коронавирусом.
21.06.2020 13:33
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Рома» предлагает контракт защитнику «Тоттенхэма» Вертонгену
Бельгиец станет свободным агентом после завершения нынешнего сезона.
21.06.2020 13:23
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика