Полиция задержала трех болельщиков «Спартака» за хулиганство

Полиция задержала трех болельщиков московского «Спартака» за перекрытие проезжей части около стадиона «Открытие-Арена».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

«Полиция задержала троих болельщиков: Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение».

По данным московской полиции, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона, около 20 фанатов «Спартака» перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Спартак», обыграв вчера в гостях тульский «Арсенал» со счетом 3:2, поднялся на шестое место. Красно-белые набрали 31 очков и обошли «Динамо», чей сегодняшний матч против «Краснодара» был перенесен.