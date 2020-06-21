Артур Юсупов: Огромное уважение к Галицкому и ФК «Краснодар», хорошо, когда у людей есть честь

«Огромное уважение к Сергею Николаевичу Галицкому и ФК «Краснодар» за перенос матча! Хорошо, когда у людей есть честь», - написал Юсупов в своем инстаграме.

Накануне стало известно, что в связи с обнаружением у нескольких футболистов московского клуба коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар.

Позже стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения.

Добавим, что после 22 туров чемпионата «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко, а «Динамо» – седьмое (30).