«Локомотив» - «Оренбург». Стартовые составы команд

Сергей Балахнин: Если случаи заболевания будут продолжаться, надо будет прекращать чемпионат

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что в случае продолжения случаев заболевания футболистов чемпионат надо завершать досрочно.