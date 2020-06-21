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21 июня 17:09

Гончаренко хочет уйти из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА намерен покинуть московскую команду.

По сообщениям СМИ, 43-летний специалист написал заявление об уходе.

Отмечается, что руководство армейцев намерено уговорить Гончаренко остаться в команде до конца текущего сезона.

В субботу ЦСКА под руководством Гончаренко крупно проиграл на своем поле «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

После 23 туров чемпионата ЦСКА с 36 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем матче армейцы должны встретится с «Динамо».

Напомним, что в мае белорусский тренер продлил соглашение с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.

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