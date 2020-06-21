РФС: Речи о том, чтобы остановить сезон, нет

«Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок и матчей и доиграть все матчи сезона. РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению Регламента о возобновлении. Сейчас клубы по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков. Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Накануне стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения.