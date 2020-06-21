Александр Мостовой: Шансы «Локомотива» и «Спартака» на еврокубки повысятся из-за переносов матчей

- «Динамо» не поехало на матч с «Краснодаром», а следующая игра через три дня, и никто не знает, какая ситуация тогда будет. Шансы на еврокубки повысятся у тех, кто играет. Это «Локомотив», «Спартак», другие команды, - цитирует Мостового RT.

Накануне стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения.