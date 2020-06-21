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21 июня 19:06
автор: Ефимов Андрей

Кирилл Новиков: РПЛ и РФС рассматривают вопрос о допуске к матчам здоровых игроков

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что команды могли бы исключать из заявки на матч зараженных футболистов.

- Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть, тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день. Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших. Насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС, - цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

Накануне стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения.

Добавим, что на данный момент «Динамо», набрав после 22 туров 30 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч московская команда должна провести на своем поле 27 июня, соперником бело-голубых будет ЦСКА.

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