Кирилл Новиков: Были готовы отправить на матч с «Краснодаром» молодежный состав

- Что касается матча с Краснодаром, то мы были готовы отправить и молодежный состав, если бы было отказано в переносе встречи. Правда, с предсказуемым результатом игры. В этой связи мы очень благодарны футбольному клубу «Краснодар», Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры, - цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

Накануне стало известно, что «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля.

Добавим, что на данный момент «Динамо», набрав после 22 туров 30 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч московская команда должна провести на своем поле 27 июня, соперником бело-голубых будет ЦСКА.