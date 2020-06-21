«Локомотив» обыграл «Оренбург», команды доигрывали матч в неполных составах

Единственный гол в этой встрече на 38-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.

Отметим, что в компенсированное время встречи нападающий «Локомотива» Антонио Эдер не смог реализовать 11-метровый.

Добавим, в компенсированное время первого тайма, получив вторую желтую карточку, поле покинул нападающий железнодорожников Рифат Жемалетдинов, на 58-й минуте был удален полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич, а на 84-й – защитник команды гостей Андрей Малых.

После этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками располагается на 15-м месте.