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21 июня 20:30
автор: Ефимов Андрей

Николай Наумов – о переносах матчей РПЛ: Оставлять такие ситуации на откуп клубам нельзя

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию вокруг матчей 23-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Динамо» и «Сочи» - «Ростов».

- Взять случай с «Ростовом» - уже тогда РФС должен был четко сказать: либо засчитываем техническое поражение, или переносим матч на резервную дату. Что это значит - пусть клубы сами договариваются? «Сочи» вот не согласился на перенос - у него свои причины, а Галицкий может себе позволить проявить благородство. А что, если дальше возникнет еще одна такая ситуация? – цитирует Наумова «Матч ТВ».

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся клубы на перенос или нет.

Напомним, что в субботу стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля.

Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения. В воскресенье РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением, отметив, что речи о том, чтобы остановить сезон, нет.

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