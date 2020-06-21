Николай Наумов – о переносах матчей РПЛ: Оставлять такие ситуации на откуп клубам нельзя

- Взять случай с «Ростовом» - уже тогда РФС должен был четко сказать: либо засчитываем техническое поражение, или переносим матч на резервную дату. Что это значит - пусть клубы сами договариваются? «Сочи» вот не согласился на перенос - у него свои причины, а Галицкий может себе позволить проявить благородство. А что, если дальше возникнет еще одна такая ситуация? – цитирует Наумова «Матч ТВ».

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся клубы на перенос или нет.

Напомним, что в субботу стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля.

Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения. В воскресенье РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением, отметив, что речи о том, чтобы остановить сезон, нет.