«Эвертон» - «Ливерпуль». Стартовые составы команд

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Коулман, Айуоби, Дэвис, Гомеш, Калверт-Льюин, Гордон, Ришарлисон.

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Матип, Кейта, Фабиньо, Хендерсон, Милнер, Минамино, Мане, Фирмино.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и начнется в 21:00 по московскому времени.

После 29 туров чемпионата «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая занимающий второе место «Манчестер Сити» на 22 очка, «Эвертон» с 37 очками занимает 13-е место.