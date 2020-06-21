Алексей Миранчук: Набрали три очка – для первой игры это самое важное

- Хорошо, что завершили игру без травм. А дальше будем набирать через тренировки. Преимущество «Локомотива» было довольно шатким? Все мы люди, у всех эмоции, все можем ошибаться, как и судьи. Мы набрали три очка – для первой игры это самое важное, - цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Напомним, игра с «Оренбургом» стала дебютной для главного тренера железнодорожников Марко Николича. После этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет на выезде против «Рубина».