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21 июня 21:46
автор: Ефимов Андрей

Алексей Миранчук: Набрали три очка – для первой игры это самое важное

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (1:0).

- Хорошо, что завершили игру без травм. А дальше будем набирать через тренировки. Преимущество «Локомотива» было довольно шатким? Все мы люди, у всех эмоции, все можем ошибаться, как и судьи. Мы набрали три очка – для первой игры это самое важное, - цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Напомним, игра с «Оренбургом» стала дебютной для главного тренера железнодорожников Марко Николича. После этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет на выезде против «Рубина».

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