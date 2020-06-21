Андрей Червиченко: «Спартак» может поучаствовать в том, чтобы получить Кокорина в свои ряды

- После окончания сезона смена обстановки пойдет Кокорину на пользу. Любой другой клуб, кроме «Зенита», для Кокорина будет гораздо лучше. Это может быть и московское «Динамо», и «Спартак». Там он будет выглядеть ярче.

Деньги деньгами, но лучше быть там, где станешь яркой звездой и игроком номер один. Думаю, «Спартак» может поучаствовать в том, чтобы получить Кокорина в свои ряды, - цитирует Червиченко «РИА Новости».

Напомним, что Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», на правах аренды выступает за «Сочи». Действующий контракт 29-летнего нападающего с клубом из Санкт-Петербурга завершается по окончании сезона. В текущем сезоне форвард провел пять матчей в РПЛ и записал на свой счет шесть голов.

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны французского «Монако» и итальянской «Ромы».