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21 июня 22:42
автор: Ефимов Андрей

Андрей Червиченко: «Спартак» может поучаствовать в том, чтобы получить Кокорина в свои ряды

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что смена клуба пойдет нападающему «Зенита» Александру Кокорину на пользу.

- После окончания сезона смена обстановки пойдет Кокорину на пользу. Любой другой клуб, кроме «Зенита», для Кокорина будет гораздо лучше. Это может быть и московское «Динамо», и «Спартак». Там он будет выглядеть ярче.

Деньги деньгами, но лучше быть там, где станешь яркой звездой и игроком номер один. Думаю, «Спартак» может поучаствовать в том, чтобы получить Кокорина в свои ряды, - цитирует Червиченко «РИА Новости».

Напомним, что Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», на правах аренды выступает за «Сочи». Действующий контракт 29-летнего нападающего с клубом из Санкт-Петербурга завершается по окончании сезона. В текущем сезоне форвард провел пять матчей в РПЛ и записал на свой счет шесть голов.

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны французского «Монако» и итальянской «Ромы».

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