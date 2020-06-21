«Аталанта» разгромила на своем поле «Сассуоло»

Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Бергамо, в составе которого голами отметились Берат Гьимшити (16-я минута) и Дуван Сапата (31, 66). Еще один мяч в собственные ворота срезал полузащитник команды гостей Мехди Бурабья (37), отличившийся также точным ударом в компенсированное время матча.

Отметим, что для обеих команд матч стал первым после возобновления сезона, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

После этой игры «Аталанта» набрала 51 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, «Сассуоло» с 32 очками опустился на 12-е место.