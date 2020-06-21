Юрген Клопп - о матче с «Эвертоном»: Это был настоящий бой

- Это был настоящий бой. Обе команды показали, что понимают, что это дерби. Интенсивная игра, все футболисты были полностью в игре. У нас было не так много моментов. Хотя большую часть времени мы доминировали, самый реальный шанс забить был у соперника. «Эвертон» очень хорошо защищался, а мы не смогли использовать пространство. Но это нормально, когда вы только начинаете играть, - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что для обоих клубов встреча стала первой после возобновления сезона в Англии.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 83 очка и продолжает уверено лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 38 очками поднялся на 12-е место.