Зинедин Зидан: Меня беспокоит то, что после каждого нашего матча обсуждается только работа рефери

- У нас много игр, мы играем каждые три дня, а давление такое же, как всегда. Это очень хорошая победа, но ничего не меняется в наших задачах цели, еще восемь игр, которые решат судьбу чемпионата.

Меня беспокоит то, что после каждого нашего матча обсуждается только работа рефери, создается ощущение, что мы ничего не сделали на поле. Мы выиграли на поле, это была заслуженная победа.

Мы еще ничего не достигли, хотя набрали девять очков в трех матчах после перерыва. Сложно будет до конца чемпионата. Мы должны продолжать. Всегда хотим большего, но должен выделить отношение игроков. Сегодня все видели команду, которая желала добиться победы, - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что в воскресенье «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.