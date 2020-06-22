Рашид Рахимов: Реакция Гончаренко эмоциональная, но в таких ситуациях надо уметь держать удар

- Реакция тренера эмоциональная, но я все равно считаю, что в таких ситуациях надо уметь держать удар. И тренер должен показать команде, что он может это сделать, - сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье в СМИ появилась информация, что Гончаренко написал заявление об уходе с должности главного тренера армейской команды.

Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата России, который состоялся в минувшую субботу, ЦСКА под руководством белорусского специалиста на своем поле потерпел крупное поражение от «Зенита» (4:0).