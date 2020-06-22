Михаил Южный: Николичу надо стать Слуцким для «Локомотива»

- В ЦСКА был Газзаев, который выиграл все, что можно. На его место пришел Слуцкий и стал не менее значимым человеком для армейцев. Великие уходят, на их место приходят другие, которые также становятся великими. Николичу надо стать Слуцким для «Локомотива». Сербский специалист даст результат, будут его любить также как Семина. Провалится – уйдет с позором. Это же болельщики… , – цитирует Южного Sportbox.ru.

Напомним, что после 20-й минуты матча «Локомотив» - «Оренбург» (1:0) часть болельщиков московской команды покинула южную трибуну в знак протеста. Воскресная игра стала дебютной для главного тренера железнодорожников Марко Николича, который во время приостановки чемпионата сменил на этом посту Юрия Семина, покинувшего команду по истечению срока контракта.