Георги Шелия – о матче «Сочи» - «Ростов»: За это отвечает РФС и пусть дальше отвечает

- То, что произошло в с «Ростовом» - жалко ребят, можно и подержать. Было ли это по-спортивному? Нет, конечно. За это отвечает РФС и пусть дальше отвечает, - приводит слова Шелии Rusfootball.info.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи с тем, что «Сочи» отказался от переноса матча, в заявку ростовской команды на игру вошли 18 человек из клубной академии.

В субботу в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло в субботу вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля.