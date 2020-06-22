Александр Самедов: Получается чемпионат неравных возможностей

- Мне кажется, угроза досрочного завершения чемпионата существует, потому что есть вспышки заболевания. Я не понимаю, как сейчас все будет выглядеть в турнире. «Ростов» на карантине, потерял уже три очка, скорее всего, в следующем матче тоже проиграет. Это минус шесть очков и вылет из борьбы за Лигу чемпионов. Получается чемпионат неравных возможностей. Он неправильный, нет четкого регламента. Везде двоякие моменты, - цитирует Самедова «РИА Новости».

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи с тем, что «Сочи» отказался от переноса матча, в заявку ростовской команды на игру вошли 18 человек из клубной академии. В субботу в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Позже стало известно о переносе встречи на 19 июля.

В воскресенье РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением, выразив надежду, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении сезона, а также отметив, что речи об остановке чемпионата не идет.