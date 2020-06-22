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22 июня 13:07
автор: Ефимов Андрей

Заур Тедеев: Горд руководством «Ростова», не искавшим оправданий, чтобы перенести матч с «Сочи»

Старший тренер молодежки «Ростова» Заур Тедеев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Сочи» (10:1).

– Дорогие болельщики, я хочу обратиться к вам и выразить благодарность за ту поддержку, которую каждый из нас чувствовал все это время – когда мы летели на матч, когда мы играли, когда вернулись домой. Увиденное меня поразило, я считаю, что лучше болельщиков в российском футболе сейчас нет.

Мне было сложно вообще говорить, найти слова и оправдания по итогу игры, их нет. Мы принимаем этот результат как данность, которую невозможно было избежать. Но я горд своими парнями, горд работой нашей Академии, своим тренерским штабом в молодежке, горд руководством, которое не искало оправданий и отговорок, чтобы перенести матч, и это в тот момент, когда на кону стоят медали и путевка в Лигу чемпионов, – передает слова Тедеева пресс-служба ростовской команды.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи с тем, что «Сочи» отказался от переноса матча, в заявку ростовской команды на игру вошли 18 человек из клубной академии.

В субботу в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля.

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Заур Тедеев: Горд руководством «Ростова», не искавшим оправданий, чтобы перенести матч с «Сочи»
Старший тренер молодежки «Ростова» Заур Тедеев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Сочи» (10:1).
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