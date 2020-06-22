Сергей Кирьяков: Николичу в такой ситуации главное – ничего не ломать

- Пока рано говорить о том, как изменился «Локомотив». Было не так много времени, чтобы подготовить команду. Для любого тренера в такой ситуации главное - ничего не ломать. Наоборот, надо развивать то, чтобы было создано предшественником. Ехать до концовки сезона на семинском багаже, - передает слова Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что воскресная игра с «Оренбургом» (1:0) стала дебютной для главного тренера железнодорожников Марко Николича, который во время приостановки чемпионата сменил на этом посту Юрия Семина, покинувшего команду по истечению срока контракта.

Добавим, что после этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре железнодорожники встретятся на выезде с «Рубином».