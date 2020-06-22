Денис Глушаков: Все мы в одной лодке, не стоит забывать о фэйр-плей

«Хочу выразить респект землякам из «Ростова». Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. «Ростов», «Динамо»… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», - написал Глушаков в своем инстаграме.

Напомним, что в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло в субботу вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом».

В воскресенье РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением, выразив надежду, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении сезона, а также отметив, что речи об остановке чемпионата не идет.