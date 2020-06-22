Кокорин и Заболотный попали в сборную 23-го тура РПЛ по версии InStat

Официальный твиттер РПЛ обнародовал сборную 23-го тура по версии компании спортивной аналитики InStat.

Место в воротах досталось Андрею Луневу («Зенит»), который в выездном матче против ЦСКА (4:0 в пользу команды Сергея Семака) отыграл «на ноль» в девятый раз в сезоне.

Оборону составили Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»), Бранислав Иванович («Зенит) и Мирослав Богосавац («Ахмат»).

Четверка полузащитник выглядит так: Одисе Роши («Ахмат»), Даниил Фомин («Уфа»), Эльмир Набиуллин и Александр Кокорин (оба – «Сочи»).

Пару нападения составили Антон Заболотный («Сочи») и Владимир Ильин («Ахмат»).