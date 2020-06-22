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22 июня 17:55
автор: Шарафудинов Виктор

Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко

Официальная причина – плохое самочувствие главного тренера.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что к матчу 24-го тура чемпионата России против «Динамо» армейцев будет готовить старший тренер Сергей Овчинников.

Вот, что сказано в официальном сообщении:

«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников».

В субботу 20 июня ЦСКА в первом матче 3-месячной паузы проиграл «Зениту» 0:4. На следующий день СМИ сообщили, что Гончаренко написал заявление об отставке.

Контракт московского клуба с 43-летним белорусским тренером рассчитан до лета 2021 года.

Матч «Динамо» – ЦСКА запланирован на субботу 27 июня.

Армейцы занимают пятое место, имея 36 очков после 23 игр.

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