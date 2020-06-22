Денис Глушаков: Ждем в гости «Сочи», и отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме поделился впечатлениями от победного матча против «Крыльев Советов» (4:2 в Самаре), а также высказался по поводу общей ситуации в чемпионате России.

«Голик-коряжка в ленту! Но, голы не пахнут, – написал Глушаков, опубликовав заодно видео своего самарского гола. – Если ничего не путаю, то никогда не забивал «Крыльям», где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова – брат самоотверженно бросился под удар, как всегда

Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем.

Ждем в гости «Сочи», и отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова». Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение.

«Ростов», «Динамо»… все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего».