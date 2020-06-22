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22 июня 18:19
автор: Шарафудинов Виктор

Денис Глушаков: Ждем в гости «Сочи», и отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова»

Матч «Ахмат» – «Сочи» состоится 26 июня.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме поделился впечатлениями от победного матча против «Крыльев Советов» (4:2 в Самаре), а также высказался по поводу общей ситуации в чемпионате России.

«Голик-коряжка в ленту! Но, голы не пахнут, – написал Глушаков, опубликовав заодно видео своего самарского гола. – Если ничего не путаю, то никогда не забивал «Крыльям», где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова – брат самоотверженно бросился под удар, как всегда

Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем.

Ждем в гости «Сочи», и отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова». Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение.

«Ростов», «Динамо»… все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего».

33-летний Глушаков – уроженец города Миллерово Ростовской области. В 2006 году он выступал за ростовский СКА.

В прошлую пятницу 19 июня «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в первом матче после 3-месячной паузы, а «Сочи» дома разгромили «Ростов», представленный юношеской командой, со счетом 10:1.

Матч 24-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Сочи» состоится 26 июня.

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Голик-коряжка в ленту! Но, голы не пахнут 😎 Если ничего не путаю, то никогда не забивал “Крыльям”, где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, @vladimir_ilin11 дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы @kombarov_23 — брат самоотверженно бросился под удар, как всегда 💪🏻. Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждем в гости “Сочи”, и отдельно хочу выразить респект землякам из “Ростова”. Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. “Ростов”, “Динамо”… все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр плэй и о том, что здоровье людей важнее всего.#рпл #россия #премьерлига #глушаков#гол

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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