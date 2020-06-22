У «Ростова» нет претензий к «Сочи», но клуб недоволен действиями руководства РПЛ

Официальный сайт футбольного клуба «Ростов» опубликовал заявление по поводу проведения матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

После того, как в команде Валерия Карпина было обнаружено шесть случаев заражения коронавирусом, ростовчане добивались переноса игры, но руководство Российской премьер-лиги передоверило право принятия решения ФК «Сочи». Сочинский клуб от переноса встречи на 19 июля отказался, и в итоге «Ростову» пришлось отправить в Краснодарский край юношескую команду, которая проиграла на стадионе «Фишт» со счетом 1:10.

Вот, что сказано в заявлении ростовского клуба:

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» – «Ростов» должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.