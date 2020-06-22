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22 июня 18:31
автор: Шарафудинов Виктор

У «Ростова» нет претензий к «Сочи», но клуб недоволен действиями руководства РПЛ

В прошлую пятницу ростовчане юношеским составом проиграли 1:10, не добившись переноса.

Официальный сайт футбольного клуба «Ростов» опубликовал заявление по поводу проведения матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

После того, как в команде Валерия Карпина было обнаружено шесть случаев заражения коронавирусом, ростовчане добивались переноса игры, но руководство Российской премьер-лиги передоверило право принятия решения ФК «Сочи». Сочинский клуб от переноса встречи на 19 июля отказался, и в итоге «Ростову» пришлось отправить в Краснодарский край юношескую команду, которая проиграла на стадионе «Фишт» со счетом 1:10.

Вот, что сказано в заявлении ростовского клуба:

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» – «Ростов» должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.

У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ».

После 23 туров команда Карпина занимает четвертое место, имея 38 очков. 27 июня «Ростов» должен провести домашний матч против «Арсенала».

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У «Ростова» нет претензий к «Сочи», но клуб недоволен действиями руководства РПЛ
В прошлую пятницу ростовчане юношеским составом проиграли 1:10, не добившись переноса.
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