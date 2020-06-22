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22 июня 19:24
автор: Шарафудинов Виктор

Дмитрий Селюк: Гончаренко пора перестать позорить ЦСКА

Известный футбольный агент раскритиковал тренера армейцев за игру против «Зенита».

В 23-м туре чемпионата России ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 0:4. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что армейцам будет лучше, если Виктор Гончаренко покинет должность главного тренера.

«ЦСКА настолько неважно выглядел, что любой уважающий себя тренер должен уйти в отставку после такого, – заявил Селюк в интервью News.ru – Армейцы всегда ассоциируются с командой, которая борется за наивысшие награды. В этом матче они походили на мальчиков из «Ростова».

Если бы «Зениту» сказали: «Если вы выиграете 10:0, то прямо сегодня станете чемпионами», – команда добила бы ЦСКА. Самое интересное, что ничего не изменилось с момента, как ЦСКА проиграл 1:5 «Лудогорцу» в Лиге Европы. Даже Дзюба в этом матче вспомнил молодость и вдруг стал скоростным нападающим. Защита такова, что Дзюба опережал ее, делал все, что хотел. Я согласен, воспитывайте молодежь, отдавайте ее в аренду, но нельзя молодых игроков все время ставить.

Я объективно говорю, что нужны перемены, потому что рассказы Гончаренко, что вот-вот, вот сейчас эта молодежь все сделает — это манипуляция мнением болельщиков. Да, Карпову 17, да Дивееву 20, но вы ж все время проигрываете. Возьмите и выпустите 15-летнего еще. И что? Огромные деньги, которые вкладываются в клуб, просто-напросто улетают. Вон, Тедеско пришел, у него времени было три месяца, и он изменил игру. «Спартак» стал боевой единицей. А Гончаренко уже два года на посту наставника, и мы все ждем перемен. Сколько еще? Пять или десять лет ожидания? Я считаю, что ему не надо позорить клуб. Пусть пишет заявление об отставке и уходит. А если так продолжать, то я убежден, что ЦСКА не попадет в еврокубки».

Сегодня стало известно, что к матчу следующего тура против «Динамо» армейцев будет готовить старший тренер Сергей Овчинников, поскольку у Гончаренко проблемы со здоровьем.

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