На базе «Монако» погиб рабочий

Официальный сайт «Монако» сообщил о том, что на территории тренировочного центра клуба в Ла-Тюрби произошла трагедия.

В результате несчастного случая погиб рабочий. Сегодня во время работ по защите от обвала горных пород откололся камень и нанес смертельные травмы одному из сотрудников строительной компании.

«Монако» пообещал оказать всестороннюю поддержку семье погибшего.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Монегаски, за которых выступает полузащитник сборной России Александр Головин, заняли девятое место и не попали в еврокубки.