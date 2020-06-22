Киевское «Динамо» обыграло «Колос». В матче было назначено четыре пенальти

Матч 27-го тура чемпионата Украины «Динамо» (Киев) – «Колос» (Ковалевка) завершился со счетом 2:1.

На 64-й минуте счет открыл полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, а на 69-й равновесие восстановил исландский форвард «Колоса» Арни Вильхамссон. Победу киевлянам принес точный удар с «точки» уругвайского хавбека Карлоса Де Пены (88-я).

Стоит отметить, что на 53-й минуте еще при счете 0:0 пенальти не реализовал полузащитник «Колоса» Андрей Богданов. Его удар парировал динамовский вратарь Георгий Бущан.

Гости доигрывали встречу вдесятером. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален защитник Кирилл Петров.

«Динамо» занимает второе место в УПЛ, набрав 53 очка. У ближайшего конкурента в борьбе за выход в квалификацию Лиги чемпионов «Зари» – 52.