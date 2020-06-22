«Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью. Команда Лопетеги дважды уступала в счете

Матч 31-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» – «Севилья» завершился вничью 2:2.

По ходу встречи хозяева дважды выходили вперед, а гости дважды отыгрывались.

У «Вильярреала» отличились Пако Алькасер (18-я минута) и Пау Торрес (45+4). Голы «Севильи» на счету Серхио Эскудеро (39) и Мунира Эль-Хаддали (63).

Ничья прервала 3-матчевую победную серию «Вильярреала» после рестарта чемпионата. Команда из пригорода Валенсии занимает шестое место, набрав 48 очков.

«Севилья», в третий раз кряду сыграв вничью, занимает третье место. У команды Хулена Лопетеги 53 очка, а у «Атлетико» – 52. Мадридцы завтра 23 июня сыграют на выезде с «Леванте».