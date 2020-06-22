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22 июня 22:29
автор: Шарафудинов Виктор

«Милан» разгромил на выезде «Лечче»

В чемпионате Италии стартовал 27-й тур.

Встреча итальянской серии А «Лечче» – «Милан» завершилась с результатом 1:4.

На 26-й минуте счет открыл испанский полузащитник гостей Самэуль Кастильехо после передачи турка Хакана Чалханоглу.

На 54-й «Лечче» отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Марко Манкозу, однако минуту спустя пропустил вновь: «Милан» опять вышел вперед стараниями Джакомо Бонавентуры.

На 57-й после второй результативной передачи Чалаханоглу отличился хорват Анте Ребич, а на 72-й португалец Рафаэл Леау сделал перевес красно-черных крупным.

«Милан» на данный момент занимает седьмое место, набрав 39 очков. «Лечче» находится в зоне вылета на 18-м (25).

26 июня «Лечче» сыграет на выезде с «Ювентусом». 28 июня «Милан» примет «Рому».

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