«Милан» разгромил на выезде «Лечче»

Встреча итальянской серии А «Лечче» – «Милан» завершилась с результатом 1:4.

На 26-й минуте счет открыл испанский полузащитник гостей Самэуль Кастильехо после передачи турка Хакана Чалханоглу.

На 54-й «Лечче» отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Марко Манкозу, однако минуту спустя пропустил вновь: «Милан» опять вышел вперед стараниями Джакомо Бонавентуры.

На 57-й после второй результативной передачи Чалаханоглу отличился хорват Анте Ребич, а на 72-й португалец Рафаэл Леау сделал перевес красно-черных крупным.

«Милан» на данный момент занимает седьмое место, набрав 39 очков. «Лечче» находится в зоне вылета на 18-м (25).