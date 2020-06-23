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23 июня 09:46
автор: Шарафудинов Виктор

Игроки «Барселоны» недовольны работой врачей клуба

Каталонцы на минувшей неделе утратили лидерство в чемпионате Испании.

Телеканал TV3 сообщает, что голландский полузащитник Френки Де Йонг и еще несколько игроков «Барселоны» выразили недовольство работой медицинской службы клуба.

Де Йонг, у которого обнаружили повреждение камбаловидной мышцы голени, пригрозил отправиться на лечение на родину в Нидерланды, поскольку ему не смогли поставить верный диагноз с первой попытки. Голландец может пропустить все оставшиеся матчи нынешнего сезона.

Ранее защитник Самюэль Умтити и нападающий Усман Дембеле предпочли восстанавливаться после травм в Катаре.

Футболисты «Барселоны» недовольны частыми ошибками в диагностике и считают, что неправильное планирование программ восстановления приводит к рецидивам травм.

Помимо Де Йонга в данный момент травмированы Дембеле и Серхи Роберто. Французский нападающий восстановится не раньше августа, а испанский защитник пропустит еще по крайней мере сегодняшний домашний матч «Барселоны» против «Атлетика».

После 30 туров каталонцы занимают второе место в чемпионате, уступая «Реалу» по личным встречам с равным количеством очков.

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