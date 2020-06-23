Бывший вратарь «Арсенала» Леманн собирается стать главным тренером «Данди Юнайтед»

Бывший голкипер дортмундской «Боруссии», лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн заинтересован в получении должности главного тренера в шотландском клубе «Данди Юнайтед». Об этом сообщат The Telegraph.

Робби Нельсон, который ранее руководил командой, предпочел продолжить карьеру в «Хартс», и руководство «Юнайтед» ищет нового главного тренера.

Леманн в сезоне-2017/18 работал в «Арсенале» в штабе Арсена Венгера, но покинул лондонский клуб летом 2018-го после назначения Унаи Эмери. С января по апрель прошлого года бывший вратарь помогал в «Аугсбурге» Мануэлю Бауму, однако им обоим пришлось покинуть баварскую команду еще до завершения сезона в бундеслиге из-за неудачных результатов.

«Данди Юнайтед» по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 занял первое место в шотландском Чемпионшипе и получил право вернуться в элитный дивизион после четырехлетнего отсутствия.