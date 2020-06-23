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23 июня 12:03
автор: Виктор Шарафудинов

Марио Фернандес избежал травмы и готов сыграть с «Динамо»

Защитник ЦСКА был заменен по ходу матча против «Зенита».

Официальный твиттер московского ЦСКА сообщил, что защитник армейцев и сборной России Марио Фернандес готовится к матчу 24-го тура против «Динамо».

Вот, что сказано в сообщении:

«Марио Фернандес, замененный по ходу домашнего матча ЦСКА против «Зенита» из-за небольшого повреждения, избежал травмы.

Марио уже тренируется наравне со всеми и готовится к встрече с «Динамо».

ЦСКА в прошлую субботу 20 июня уступил «Зениту» дома со счетом 0:4. Фернандес, получив повреждение, был заменен на 84-й минуте.

К выездном матчу против «Динамо» армейцев вместо Виктора Гончаренко готовит старший тренер Сергей Овчинников. Игра состоится 27 июня.

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