Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл взял на себя ответственность за акцию с самолетом перед матчем своей любимой команды против «Манчестер Сити». При этом фанат отказался приносить извинения.

«Хочу воспользоваться возможностью, чтобы извиниться… Ни перед кем! Видимо, мнение о том, что жизни белых имеют значение, теперь стало расистским», – написал Хеппл на своей странице в Facebook.

В первых матчах после возобновления сезона футболисты всех 20 клубов АПЛ сыграли в футболках с надписью «Жизни черных важны» вместо фамилий. Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.

После вчерашнего матча футбольный клуб «Бернли» осудил акцию с самолетом и пообещал, что ее организаторы будут наказаны пожизненным запрещением на посещение домашних матчей команды.

Матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Бернли» завершился со счетом 5:0. Команда из графства Ланкашир занимает 11-е место в турнирной таблице.