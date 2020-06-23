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23 июня 13:40
автор: Виктор Шарафудинов

Власти Великобритании продлили разрешение на строительство нового стадиона «Челси»

Новая арена синих будет вмещать 60 тысяч зрителей.

Газета The Daily Mail сообщает, что власти Великобритании продлили срок действия разрешений, выданных для строительства нового стадиона «Челси» до 1 апреля 2021 года.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Соединенного Королевства Роберт Дженрик заявил, что все соглашения на строительство в Лондоне, чей срок действия истек в марте нынешнего года, автоматически продлеваются до 1 апреля 2021-го. Эта мера направлена на спасение строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Среди объектов, которые разрешили строить в британской столицы новый стадион «Стэмфорд Бридж». Клуб Романа Абрамовича получил разрешение на постройку новой арены на месте прежнего стадиона «Челси» еще в 2017 году, однако работы над реализацией проекта так и не начались.

Новый «Стэмфорд Бридж» будет вмещать 60 000 зрителей, а стоимость работ оценивается в 1 миллиард фунтов.

В данный момент максимальная домашняя арена «Челси» может вместить 41 631 зрителя. Последняя масштабная реконструкция проводилась в 1998 году.

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