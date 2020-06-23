Власти Великобритании продлили разрешение на строительство нового стадиона «Челси»

Газета The Daily Mail сообщает, что власти Великобритании продлили срок действия разрешений, выданных для строительства нового стадиона «Челси» до 1 апреля 2021 года.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Соединенного Королевства Роберт Дженрик заявил, что все соглашения на строительство в Лондоне, чей срок действия истек в марте нынешнего года, автоматически продлеваются до 1 апреля 2021-го. Эта мера направлена на спасение строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Среди объектов, которые разрешили строить в британской столицы новый стадион «Стэмфорд Бридж». Клуб Романа Абрамовича получил разрешение на постройку новой арены на месте прежнего стадиона «Челси» еще в 2017 году, однако работы над реализацией проекта так и не начались.

Новый «Стэмфорд Бридж» будет вмещать 60 000 зрителей, а стоимость работ оценивается в 1 миллиард фунтов.

В данный момент максимальная домашняя арена «Челси» может вместить 41 631 зрителя. Последняя масштабная реконструкция проводилась в 1998 году.