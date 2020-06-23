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23 июня 13:52
автор: Виктор Шарафудинов

Гетце может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»

Контракт автора победного гола сборной Германии на ЧМ-2014 с дортмундской «Боруссии» заканчивается нынешним летом.

Немецкая газета Bild сообщает, что 28-летний полузащитник сборной Германии Марио Гетце может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Для этого автору победного гола немцев в финале против Аргентины на чемпионате мира 2014 года придется согласиться на существенное понижение зарплаты. «Атлетико» предлагает Гетце 2 миллиона за сезон, а по нынешнему контракту с дортмундской «Боруссией» он зарабатывает 10 млн в год.

Именно большая зарплата Марио и стала причиной нежелания руководства «Боруссии» продлевать с ним контакт, который рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне Гетце редко попадал в стартовый состав команды Люсьена Фавра, в сумме сыграв 21 матч с учетом всех турниров и отметившись 3 голами и одной результативной передачей.

В 2016 году «Боруссия» заплатила 22 млн евро за возвращение Гетце из мюнхенской «Баварии».

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